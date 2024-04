Diletta Leotta cacciata da un night club di Berlino: “Mai rimbalzata in maniera così brutta”

Diletta Leotta cacciata da un night club di Berlino

Disavventura per Diletta Leotta che ha raccontato di essere stata respinta fuori da un famoso locale di Berlino dove si trovava in vacanza con il compagno, il portiere Loris Karius.

È stata la stessa giornalista a raccontare quando accaduto a Radio 105: “Sono stata a Berlino, volevo andare al Berghain. Lì c’è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante, Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. E hanno riso, hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio105 (@radio105)

Il Berghain è uno dei club techno più noti al mondo. Per accedervi il dress code è fondamentale: non deve essere troppo formale né sgargiante e preferibilmente è consigliato il colore nero.