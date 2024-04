Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 aprile 2024

Questa sera, lunedì 29 aprile 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 29 aprile 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale è lo scontro politico, nella settimana che va dal 25 aprile al primo maggio, su censure, antifascismo e campagne contro il governo Meloni. A seguire il caso Vannacci. Si ritorna nelle piazze italiane, tra antisemitismo e attacchi alla polizia italiana. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Fausto Biloslavo, Giuseppe Cruciani, Roberto Vannacci, Vittorio Sgarbi, Hoara Borselli, Daniela Preziosi, Marco Revelli, Ester Mieli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 29 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.