Il bodyguard e la Principessa: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 15 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il bodyguard e la Principessa (A Royal Runaway Romance), film del 2022 diretto da David Weaver. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La principessa Amelia è la prima in linea di successione al trono di Bundbury. Prima di diventare regina ed essere costretta a sacrificarsi per la corona, però, Amelia desidera conoscere la libertà e vuole almeno scoprire se il legame che ha stretto con l’artista di Chicago Wes Riverton, a cui è stato commissionato il ritratto dell’erede, potrebbe essere amore. Con il pretesto di festeggiare il compleanno dello zio materno Andreas nella sua casa di Beverly Hills, Amelia progetta una fuga a Chicago per riunirsi con Wes. Il viaggio in auto con la guardia del corpo Grady, tuttavia, fa dubitare la principessa dei suoi sentimenti per il pittore.

Il bodyguard e la Principessa: il cast

Abbiamo visto la trama di Il bodyguard e la Principessa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Philippa Northeast

Brant Daugherty

Sarah-Jane Redmond

Vincent Gale

Khamisa Wilsher

Andre Anthony

Catherine Barroll

Streaming e tv

Dove vedere Il bodyguard e la Principessa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.