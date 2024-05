Emma: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, 15 maggio 2024, alle ore 21.15 su La7 va in onda il film Emma, pellicola del 1996 diretta da Douglas McGrath, con protagonisti Gwyneth Paltrow e Jeremy Northam. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Emma, film diretto da Douglas McGrath, è ambientato agli inizi dell’Ottocento nella cittadina inglese di Highbury e racconta la storia di Emma Woodhouse (Gwyneth Paltrow). La giovane vive col padre vedovo e per un fortuito caso del destino la sua governante, Miss Taylor, sta per sposare il loro vicino di casa, dopo che Emma li ha fatti conoscere. È così che la ragazza decide di aiutare le persone che ha intorno a trovare la felicità nell’amore e si prefissa di combinare matrimoni alle donne senza marito della cittadina. Dopo Miss Taylor, infatti, Emma decide di trovare un buon partito ad Harriet Smith (Toni Collette), sua amica molto timida. Questa scelta di accasare Harriet metterà in moto una serie di rivelazioni, corteggiamenti e dichiarazioni che avranno come protagonista la borghesi della cittadina. A fare da sfondo a questa ricerca del marito ideale per Harriet saranno le feste e i ricevimenti, che creeranno non pochi equivoci tra la giovane Emma, la sua cara amica e alcuni pretendenti. Questa intricata situazione alla fine verrà sbrogliata, quando il signor Knightley (Jeremy Northam) si dichiarerà a Emma, che accetterà di sposarlo, e Harriet riuscirà a riconquistare la fiducia del signor Martin (Edward Woodall), che aveva inizialmente rifiutato su consiglio della sua amica.

Emma: il cast del film

Protagonisti del film Emma sono gli attori Gwyneth Paltrow, Jeremy Northam, Toni Collette, Greta Scacchi, Juliet Stevenson, Sophie Tompson, Polly Walker, Edward Woodall, Denys Hawtorne, Phyllida Law, Ewan McGregor, Kathleen Byron, Alan Cumming, James Cosmo.

Streaming e tv

Dove vedere Emma in diretta tv e in streaming? Appuntamento su La7 alle ore 21.15 oggi, 15 maggio 2024, e in streaming sul sito di La7.