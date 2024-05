Radio Italia Live 2024 – Il concerto: cast, cantanti, ospiti, scaletta, canzoni, a che ora inizia, orario, streaming, tv, canale, dove vedere, durata, quando finisce, conduttori, location

Questa sera, 15 maggio 2024, torna su Sky Uno e Tv8 in diretta da Milano il Radio Italia Live 2024 – Il concerto. Il meglio della musica italiana per un evento che apre la stagione estiva dei grandi live. Nel 2024 doppio appuntamento: si svolgerà a Milano in Piazza Duomo, mercoledì 15 maggio alle ore 20.40 e, per la prima volta, a Napoli in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno.

Cantanti, cast, conduttori, ospiti, scaletta

Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, l’evento vedrà protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, gli artisti più amati degli ultimi anni a partire dalla vincitrice del Festival di Sanremo e reduce dell’Eurovision, Angelina Mango, ai colleghi ‘sanremesi’ Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, The Kolors, fino a Gianna Nannini, Noemi e Ultimo.

Tante le novità di questa nuova edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Sarà allestita la “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Streaming e tv

Dove vedere il Radio Italia Live 2024 – Il concerto in diretta tv e streaming? Appuntamento oggi, 15 maggio 2024, alle ore 20.40 da Milano in diretta su Sky Uno e in chiaro su Tv8. Ovviamente la diretta è disponibile anche sul canale 70 del digitale terrestre di Radio Italia. Anche in streaming su Sky Go, Now, sul sito di Tv8 e di Radio Italia.