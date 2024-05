Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 15 maggio 2024

Questa sera, mercoledì 15 maggio 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 maggio 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul sistema sanitario nazionale: se da un lato diversi cittadini si trovano davanti a liste d’attesa molto lunghe, talvolta addirittura chiuse, dall’altro chi è costretto per questo motivo a rivolgersi alla sanità privata si vede spesso negato il rimborso da parte delle Asl. A seguire, un reportage da Ostia e Acerra sull’annoso problema della criminalità organizzata di stampo mafioso.

E ancora, un focus sulla gestione dei rimpatri con gli ultimi casi di cronaca, come quello del cittadino di origine marocchina, con a carico un procedimento di espulsione mai eseguito, che ha accoltellato un viceispettore nella stazione di Milano Lambrate pochi giorni fa. Sempre sul tema immigrazione, viaggio in Gran Bretagna dove il Parlamento ha approvato una legge che permetterà nei prossimi mesi di deportare i migranti irregolari in Ruanda. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 15 maggio 2024 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.