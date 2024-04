Viva la Danza: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Viva la Danza, la serata evento con Roberto Bolle in onda su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola ed unica puntata: stasera, 29 aprile 2024, alle ore 21,30. La messa in onda è prevista fino alle ore 23,50. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Viva la Danza in diretta tv e live streaming? La serata evento, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Quante puntate

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Viva la Danza, ma quali e di chi sono le musiche? Altra perla di questo show inedito, una sigla originale, sia nella musica che nella messa in scena. La musica è originale, prodotta da Taketo Gohara appositamente per il programma, dal titolo “We are dancers at Heart” (Taketo Gohara/Mirko Maria Matera/Stefano Nanni/Niccolò Fornabaio). Interpretata da “Les Pointes” è una canzone pop coinvolgente che diventa immediatamente inno ed esortazione per tutti ad unirsi alla festa della danza. Sulle note di questo pezzo, immagini straordinarie di Roberto Bolle che dal tetto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino danza all’unisono con i ragazzi delle scuole di danza di Napoli, riuniti a Castel Sant’Elmo con una veduta mozzafiato sul golfo e quelli delle scuole di Milano che danzano sulla parte più alta del simbolo della città, il Duomo, evento eccezionale possibile grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. Tutti, rigorosamente vestiti di bianco. Immagini che rimbalzano da un punto all’altro del Paese a simboleggiare quanto amore ci sia in Italia per l’arte della danza.