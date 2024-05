Fedez-Rai, nuovo atto: cancellata la partecipazione del rapper al programma di Cattelan

La Rai cancella la partecipazione di Fedez al programma di Cattelan

Fedez non sarà presente come ospite nel nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, in onda su Rai 2 il prossimo lunedì 20 maggio in prima serata. Pare che la decisione sia stata presa dalla Rai in seguito al coinvolgimento del rapper nel recente caso di cronaca relativo al pestaggio di Cristiano Iovino, nel quale Fedez è stato indicato tra gli indagati.

Questa scelta rappresenta un ulteriore stop per Fedez nelle sue apparizioni sulle reti Rai, dopo il rinvio dell’intervista al programma “Belve” di diversi mesi fa. La notizia è stata anticipata da davidemaggio.it, che ha collegato la decisione della Rai al coinvolgimento di Fedez nel caso di cronaca, accuse che il rapper ha ribadito di aver negato durante la sua partecipazione al Salone del Libro di Torino.

Il programma condotto da Cattelan, il cui titolo è un omaggio alla celebre frase di Franco Basaglia, si propone di far emergere le peculiarità e le eccentricità dei suoi ospiti attraverso monologhi comici, candid camera, esperimenti sociali e interazioni con il pubblico.