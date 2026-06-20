Sulle ali dell’avventura: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 20 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sulle ali dell’avventura (Donne-moi des ailes), film del 2019 diretto da Nicolas Vanier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Christian è uno scienziato visionario specializzato in oche selvatiche. Thomas, suo figlio, è costretto a trascorrere le vacanze con suo padre, perché sua madre non può tenerlo. Per questo adolescente ossessionato dai videogiochi, questo soggiorno nella campagna promette di essere un vero incubo. Tuttavia, si avvicinerà a suo padre e aderirà al suo folle progetto: salvare un gruppo di oche nane, una specie in via di estinzione, guidandole col suo deltaplano per insegnare loro una nuova rotta migratoria meno pericolosa di quella che adottano normalmente. È l’inizio di un viaggio incredibile e pericoloso verso la Norvegia.

Sulle ali dell’avventura: il cast

Abbiamo visto la trama di Sulle ali dell’avventura, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean-Paul Rouve: Christian

Mélanie Doutey: Paola

Louis Vazquez: Thomas

Lilou Fogli: Diane

Frédéric Saurel: Bjorn

Grégori Baquet: Julien

Dominique Pinon: Pichon

Philippe Magnan: Ménard

Ariane Pirié: Jeanne

Streaming e tv

Dove vedere Sulle ali dell’avventura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 20 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.