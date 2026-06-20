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Sulle ali dell’avventura: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Sulle ali dell’avventura: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 20 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Sulle ali dell’avventura (Donne-moi des ailes), film del 2019 diretto da Nicolas Vanier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Christian è uno scienziato visionario specializzato in oche selvatiche. Thomas, suo figlio, è costretto a trascorrere le vacanze con suo padre, perché sua madre non può tenerlo. Per questo adolescente ossessionato dai videogiochi, questo soggiorno nella campagna promette di essere un vero incubo. Tuttavia, si avvicinerà a suo padre e aderirà al suo folle progetto: salvare un gruppo di oche nane, una specie in via di estinzione, guidandole col suo deltaplano per insegnare loro una nuova rotta migratoria meno pericolosa di quella che adottano normalmente. È l’inizio di un viaggio incredibile e pericoloso verso la Norvegia.

Sulle ali dell’avventura: il cast

Abbiamo visto la trama di Sulle ali dell’avventura, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jean-Paul Rouve: Christian
  • Mélanie Doutey: Paola
  • Louis Vazquez: Thomas
  • Lilou Fogli: Diane
  • Frédéric Saurel: Bjorn
  • Grégori Baquet: Julien
  • Dominique Pinon: Pichon
  • Philippe Magnan: Ménard
  • Ariane Pirié: Jeanne

Streaming e tv

Dove vedere Sulle ali dell’avventura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 20 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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