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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 20 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alla Promessa la tensione resta alta dopo la distruzione del ritratto di Cruz, un gesto che ha scosso profondamente tutto il palazzo. Curro confessa di essere il responsabile, spinto dall’odio e dal dolore legati al passato della marchesa, ma la sua sincerità suscita reazioni contrastanti: tutti comprendono il suo gesto, tranne Lorenzo. Alonso, sorprendentemente, decide di non punirlo. Intanto Catalina continua a scontrarsi con il padre e con Adriano, perché è determinata a difendere i diritti dei lavoratori. Il loro matrimonio attraversa una fase critica, fatta di incomprensioni e accuse reciproche. Nel frattempo, l’arrivo di nuove regole imposte da don Cristóbal provoca malcontento tra la servitù che minaccia uno sciopero. Vera è divisa tra l’amore per Lope e la nostalgia per la sua famiglia. Manuel, stupito da vendite record del nuovo motore, intuisce omissioni tra Pedro e Leocadia. A La Promessa, Fuentes arriva su segnalazione di Curro, deciso a far emergere la verità. Cristóbal impone silenzio e disciplina, mentre Vera, divisa dalla paura, sogna la famiglia. Maria si rassicura su padre Samuel. Catalina vuole riforme; Alonso la spinge a trattare.

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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