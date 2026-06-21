Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata

Questa sera, domenica 21 giugno 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Sare e Salih sono costretti a passare la notte in macchina a causa di una gomma a terra mentre Mahir e Canfeza, rimasti soli nel bosco, cercano di gestire la convivenza in tenda. Sureya in preda a una crisi emotiva supplica il suo defunto marito Mehmet di non abbandonarla. Kursat e Gulizar si incontrano e lui le parla delle sue preoccupazioni relative al benessere di Canfeza. Hursit confessa ad Havos che Efsane è l’amante di Ferman. Mentre la polizia ritrova i documenti di Ceylan in un bidone della spazzatura, lei lascia la casa di Selim e si presenta a sorpresa alla villa del nonno Asaf. Selim sospettando un tradimento da parte di Kursat, lo mette alla prova chiedendogli di attirare Mahir a casa sua e ucciderlo, quando Mahir arriva all’appuntamento e Kursat gli punta la pistola contro, Mahir ripensa a un vecchio accordo su come simulare l’uccisione. Ma quando Kursat fa partire il colpo, l’arrivo improvviso di Canfeza che si getta davanti a Mahir per difenderlo.

Kürsat è intenzionato ad uccidere Mahir, ma l’intervento improvviso di Canfeza cambia tutto: il colpo destinato all’uomo che ama colpisce lei, fortunatamente senza conseguenze gravi. Quando lo scopre, Rasit affronta Selim, il quale continua a sostenere che Kürsat si è alleato con Mahir e sta facendo il doppio gioco, ma non viene creduto. In parallelo, Ceylan, accompagnata da suo nonno Asaf, si rivolge alla polizia e rivela un intricato sistema di riciclaggio che coinvolge sua madre e il marito di lei. Sul fronte familiare, la tensione esplode quando Sureyya trova il test di gravidanza positivo che Ferman ha nascosto tra le cose di Canfeza. La donna condivide il ritrovamento con il resto della famiglia e la notizia che la ragazza è incinta accende reazioni opposte e provoca il crollo di Afet, che viene colta da un grave malore. Una bambina ruba a Mahir il laptop della polizia.

Dopo l’equivoco del test di gravidanza, Ferman è nel panico: tutti credono che Mahir stia per diventare padre. L’atmosfera è tesa. Afet rifiuta l’idea di un nipote legato a Canfeza e la sua rabbia le costa un brutto malore. Ezra e Mavis si presentano in casa Yilmaz per far visita a Canfeza, uscita dall’ospedale, esacerbando ancor più una situazione già delicata. Selim ordina un’indagine ossessiva sul passato di Ceylan, determinato a scoprire ogni cosa sulla ragazza. Mahir coinvolge Salih nelle ricerche della bambina che ha rubato il laptop della polizia. Alla sera, Canfeza pretende delle scuse da suo marito per essere stata “usata”, Mahir si rifiuta di ammettere colpe e rivendica di aver agito per necessità. Lo scontro lascia la coppia sospesa tra attrazione, orgoglio e una verità che nessuno ha il coraggio di affrontare fino in fondo. Nel finale, Sevde sorprende Ferman con l’ecografia: lui improvvisa una bugia (finti “calcoli”) per coprire tutto e prendere tempo.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.