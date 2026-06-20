Piedone a Hong Kong: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 20 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Piedone a Hong Kong, film del 1975 diretto da Steno. È il secondo film della quadrilogia di Piedone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La polizia di Napoli, coadiuvata dal funzionario statunitense Sam Accardo del Narcotic Bureau, tenta di incastrare Willy Pastrone, il “signore della droga” della città. L’operazione fallisce e il commissario Rizzo, alias “Piedone”, decide di interrogare Pastrone per l’ultima volta ma quando giunge a casa sua, lo trova già morto, ucciso a suon di calci e pugni. Rizzo, ingiustamente accusato di omicidio, decide di investigare anche sull’arrivo dell’italo-americano Frank Barella, un criminale spedito in Italia perché indesiderabile.

Grazie alle informazioni di Barella (che in realtà si scoprirà poi un agente dell’FBI sotto copertura) e di Tom Ferramenti, Piedone comprende che c’è una talpa nella polizia, un agente corrotto che permette il traffico di droga nella città, e parte per un viaggio in Oriente deciso a smascherarlo. Giunto ad Hong Kong dopo una tappa intermedia a Bangkok, in Thailandia, trova un amico in Yoko, un bambino giapponese la cui madre è stata uccisa poco prima che Rizzo riuscisse a interrogarla. A suon di scazzottate, i malavitosi non hanno vita lunga e alla fine Piedone, anche grazie all’aiuto del brigadiere Caputo, scopre che l’informatore corrotto era proprio Accardo.

Piedone a Hong Kong: il cast

Abbiamo visto la trama di Piedone a Hong Kong, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: commissario Rizzo

Al Lettieri: Frank Barella

Enzo Cannavale: brigadiere Caputo

Renato Scarpa: commissario Morabito

Robert Webber: Sam Accardo

Roberta Paladini: la zingara

Nancy Sit: Makiko

Day Golo: Yoko, il bambino giapponese

Francesco De Rosa: Mimì Apertica, detto “mani d’oro”

Chaplin Chang: Chang Li, spacciatore

Dominic Barto: Tom Ferramenti

Edoardo Faieta: Willy Pastrone

Jho Jhenkins: Joe, il militare americano

Roberto Dell’Acqua: marinaio americano

Claudio Ruffini: marinaio americano

Enzo Maggio: Gennarino

Ester Carloni: Assunta

Riccardo Pizzuti: scagnozzo di Accardo

Osiride Pevarello: bruscolinaro di Napoli

Lino Puglisi: il commissario portoghese a Macao

Permsak Juhsai, Komchaui Juhsai e Prachapol Juhsai: i tre gemelli thailandesi trafficanti di droga

Streaming e tv

Dove vedere Piedone a Hong Kong in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 20 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.