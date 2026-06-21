My Spy – La città eterna: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 21 giugno 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda My Spy – La città eterna, film del 2024 diretto da Peter Segal e sequel di My Spy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diversi anni dopo gli eventi del primo film, JJ e Sophie vivono come una famiglia mista a Langley, dove JJ ha accettato un lavoro d’ufficio presso la CIA. Mentre la madre di Sophie, Kate, lavora come infermiera in Ruanda, JJ fatica a soddisfare le esigenze di essere un padre di famiglia. Sophie partecipa solo con riluttanza all’allenamento quotidiano di arti marziali, ma è molto più interessata al suo compagno di classe Ryan. Quando il coro della scuola vince un concorso nazionale e gli viene permesso di recarsi in Italia per esibirsi in Vaticano, Sophie vede l’occasione di confessare i suoi sentimenti a Ryan. Anche JJ si unisce al viaggio come accompagnatore per dimostrare alla figliastra che può essere un bravo padre.

Durante il viaggio ci sono inizialmente dei conflitti tra Sophie e JJ, poiché l’adolescente trova l’agente di controllo imbarazzante nei confronti dei suoi compagni di classe. Tuttavia, quando il migliore amico di Sophie, Collin, il figlio del superiore di JJ, David Kim, viene rapito dal mercenario Bishop Crane durante una sosta a Firenze, entrambi si ritrovano per scoprire i retroscena della cospirazione. Si scopre che l’organizzazione dietro Crane è entrata in possesso di un file che è stato effettivamente sequestrato dalla CIA, che contiene l’ubicazione di numerose bombe atomiche nascoste in valigie dell’era della Guerra Fredda. In cambio di suo figlio, Kim ora dovrebbe ottenere i codici di attivazione, motivo per cui il direttore della CIA si reca in Europa con l’analista Bobbi Ulf.

My Spy – La città eterna: il cast

Abbiamo visto la trama di My Spy – La città eterna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dave Bautista: J.J.

Chloe Coleman: Sophie

Kristen Schaal: Bobbi

Flula Borg: Crane

Craig Robinson: Connelly

Anna Faris: Nancy

Ken Jeong: David Kim

Billy Barratt: Ryan

Taeho K: Collin

Streaming e tv

Dove vedere My Spy – La città eterna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 21 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.