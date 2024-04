Ospite dell’ultima puntata stagionale di Belve, Mara Maionchi lancia una frecciatina a Tiziano Ferro. La conduttrice Francesca Fagnani le ha chiesto se qualcuno “non ha capito che incontrarla è stata una fortuna”. La produttrice discografica inizialmente si mantiene sul vago: “Non vorrei fare nomi per non essere scortese, però qualcuno non l’ha capito”. Ma la giornalista incalza: “Non mi diventi diplomatica tutto insieme stasera per la prima volta”.

Maionchi allora ammette: “Secondo me Tiziano Ferro non l’ha capito tanto. Perché non ha pensato che sia io che mio marito lo abbiamo aiutato a essere quello che alla fine in parte è. Ma non è importante, non è d’obbligo avere della riconoscenza”. Nel corso dell’intervista a Belve la produttrice ha parlato anche della sua infanzia, e del conflittuale rapporto con la madre che non andò neanche al suo matrimonio: “Non è venuta perché ha detto che a lei i matrimoni facevano tristezza. Mamma era strana, non era una donna affettuosa, però è stata molto forte”.

Fagnani le chiede allora: “Ma a lei è andato bene così, oppure le è mancato qualcosa”, e la Maionchi confessa: “Qualcosa mi è mancato, l’ho sollecitata tutta la vita a darmelo l’affetto, un abbraccio, una cosa… ma lei non ce l’aveva. E l’ho capito dopo. Ognuno è come è”. Maionchi ha parlato anche di ludopatia: “Non so dire se ho una dipendenza” con il gioco d’azzardo, “però mi piace”, afferma l’ex giudice di X Factor.