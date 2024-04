Viva la Danza streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Roberto Bolle

Stasera, lunedì 29 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Viva la Danza, uno spettacolo evento ideato da Roberto Bolle e realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Rai per celebrare l’arte della danza in Italia in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Dove vedere Viva la Danza in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serata evento, come detto, va in onda stasera – lunedì 29 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1.

Viva la Danza streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Ospiti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Viva la Danza con Roberto Bolle, ma quali sono gli ospiti? Tra gli ospiti, oltre ad alcune delle stelle più brillanti della danza provenienti da tutto il mondo, Elodie, Katia Follesa, Francesco Pannofino, Fabrizio Biggio, Valentina Romani.