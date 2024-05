Tutto per mio figlio: il cast (attori) del film in onda su Rai 1

Qual è il cast (attori) di Tutto per mio figlio, il film in onda (in replica) su Rai 1 oggi, giovedì 16 maggio 2024? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Zeno: Raffaele Acampora

Antonia Truppo: Anna

Tosca D’Aquino: Carla

Massimiliano Rossi: Domenico Fierro

Roberto De Francesco: Agostino Innaurato

Ernesto Mahieux: Aniello

Bruno Torrisi: maggiore Basile

Fabio De Caro: Maturo

Vincenzo Zampa: Sergio De Luca

Nello Mascia: padre di Raffaele

Fabio Galli: pm D’Arrigo

Fabio La Fata: autista di Carla

Edoardo Guadagno: Pasquale

Peppe Papa: Vincenzo

Edoardo Persia: Costella

Francesco Sinisi: Biagio

Giuseppe Pirozzi: Peppino Acampora

Mimmo Mancini: consigliere comunale Rea

Leonardo De Carmine: Migliaccio

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tutto per mio figlio su Rai 1? Ve lo diciamo subito: trattandosi di un film per la tv andrà in onda una sola ed unica puntata. La messa in onda è prevista quindi (in replica) per stasera, giovedì 16 maggio 2024, a partire dalle ore 21,30.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Tutto per mio figlio, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.