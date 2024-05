Tutto per mio figlio: trama, cast, quante puntate e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 16 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutto per mio figlio, film televisivo italiano, liberamente ispirato a una storia vera, trasmesso in prima serata su Rai 1 lunedì 7 novembre 2022 e diretto da Umberto Marino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pesconormanno, 1996. Raffaele Acampora è un ambulante del casertano che viene vessato dai camorristi perché non vuole più pagare il pizzo. Dopo aver trovato una strada sbarrata con un sindacato al quale chiedeva tutela, decide di fondarne lui stesso uno e riesce fin da subito a raccogliere diverse adesioni tra i colleghi ambulanti, disperati quanto lui. Raffaele decide poi di rivolgersi al maggiore Basile e al Pm D’Arrigo collaborando con loro ad un’operazione che porta all’arresto del veterinario Cozzolino il quale chiedeva una riffa, il pagamento per una ambigua lotteria, per conto del clan Innaurato venendo colto in flagrante mentre intascava il denaro. Come conseguenza, Raffaele e gli altri ambulanti vengono minacciati e intimati a pagare il doppio al clan. Acampora li tranquillizza e fa pubblicare la notizia del loro sciopero da un giornalista freelance, Sergio De Luca. Riceve inoltre il sostegno del consiglio comunale su iniziativa del consigliere Rea.

Le minacce a Raffaele però continuano: prima gli viene rotto il finestrino del furgone sul cui sedile ritrova un coniglio morto, poi gli viene incendiata l’auto e messo sotto sopra il giardino di casa. La moglie Anna e l’amico Domenico, il quale è imparentato con i camorristi dai quali è stato messo in guardia, gli chiedono di smetterla di esporsi e di fare denunce mentre i colleghi ambulanti si disimpegnano man mano. Carla, moglie del boss Agostino Innaurato, riunisce gli altri boss alleati chiedendo loro di stare tranquilli e di non toccare Acampora per il momento sebbene questo sia andato a indagare su una società a loro collegata, la Santa Chiara. Questi però non ne vogliono sapere e uno di loro, Costella, incarica Domenico Fierro e il suo amico Vincenzo di eliminare Raffaele per far ricadere la colpa su Agostino Innaurato che sta collaborando con la giustizia. Carla Innaurato avvicina la sorella di Raffaele e offre dei soldi per farlo ripartire per il Canada dove potrebbe rifarsi una vita ma lui, quando lo viene a sapere, rifiuta sdegnato. La moglie, disperata, si presenta alla villa degli Innaurato e chiede a Carla di graziare Raffaele. Anna non riesce proprio a far ragionare il marito che imperterrito vuole continuare con le sue azioni. Carla tenta quindi di chiamare Raffaele al sindacato ma la linea è occupata ed è troppo tardi perché viene ucciso da Domenico.

Tutto per mio figlio: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per mio figlio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Zeno: Raffaele Acampora

Antonia Truppo: Anna

Tosca D’Aquino: Carla

Massimiliano Rossi: Domenico Fierro

Roberto De Francesco: Agostino Innaurato

Ernesto Mahieux: Aniello

Bruno Torrisi: maggiore Basile

Fabio De Caro: Maturo

Vincenzo Zampa: Sergio De Luca

Nello Mascia: padre di Raffaele

Fabio Galli: pm D’Arrigo

Fabio La Fata: autista di Carla

Edoardo Guadagno: Pasquale

Peppe Papa: Vincenzo

Edoardo Persia: Costella

Francesco Sinisi: Biagio

Giuseppe Pirozzi: Peppino Acampora

Mimmo Mancini: consigliere comunale Rea

Leonardo De Carmine: Migliaccio

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tutto per mio figlio su Rai 1? Ve lo diciamo subito: trattandosi di un film per la tv andrà in onda una sola ed unica puntata. La messa in onda è prevista quindi (in replica) per stasera, giovedì 16 maggio 2024, a partire dalle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per mio figlio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.