Mediaset, la clamorosa indiscrezione: “Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5”

Myrta Merlino potrebbe lasciare la conduzione di Pomeriggio 5: secondo quanto riportato da “Dagospia”, infatti, sembra che l’esperienza della conduttrice al timone del programma di Canale 5 stia per giungere al termine.

L’ex volto di La7 potrebbe addirittura lasciare prima della pausa estiva, suggerendo un passaggio di consegne definitivo che sarà confermato anche con il ritorno della programmazione in autunno. Inoltre, sembra che sia già stata individuata un’altra giornalista per sostituirla.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Myrta Merlino dovrebbe concludere la sua esperienza a Pomeriggio 5 il prossimo 30 maggio.

Successivamente, per due settimane, sarebbe previsto il passaggio di testimone a Giuseppe Brindisi, incaricato di guidare il programma fino alla pausa estiva, mentre, dall’autunno prossimo, potrebbe avvenire il cambio definitivo.

La favorita per prendere il posto dell’ex conduttrice de “L’Aria che tira” sembra essere Cesara Buonamici, quest’anno anche impegnata come opinionista del Grande Fratello. In corsa, ma con minori possibilità, anche Simona Branchetti, insieme a Myrta Merlino stessa.

Sarà Pier Silvio Berlusconi a trarre le conclusioni, dopo la decisione decisa di sostituire la conduttrice storica Barbara D’Urso in favore di una conduzione “meno trash”, come ha dichiarato lo stesso patron di Mediaset.