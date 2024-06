Sissi 3, il cast della terza stagione: attori e personaggi

Quali sono gli attori e i personaggi della terza stagione di Sissi (Sissi 3) in onda su Canale 5 in due puntate, l’11 e il 13 giugno 2024? Ritroviamo gli attori più celebri e amati, ma anche diverse new entry. La protagonista è l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann. E ancora troviamo Arian Wegener nel ruolo del principe ereditario Rudolf; Pauline Werner e Max Hubacher come Walli e Gustav, una coppia romantica di truffatori; Deniz Orta come l’amica di Sissi, Alma; Jakob Geßner nei panni di Albert, leader del movimento operaio; e Daniel Friedrich come l’Arciduca Franz Karl, padre di Franz.

Fanno ancora parte del cast anche: Désirée Nosbusch (Arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (Contessa Esterhazy), David Korbmann (Graf Grünne), Marcus Grüsser (Duca Max), Bernd Hölscher (Otto von Bismarck), Marie Sophie von Reibnitz (Eugénie) e Boris Aljinovic (Napoleone III). Alla regia c’è Sven Bohse (già al lavoro sulle prime due stagioni), mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit (anche showrunner), Robert Krause ed Elena Hell; i consulenti storici sono Thomas e Philipp Ilming. La produzione è di Story House Picture e Satel Film per RTL; la distribuzione internazionale è di Beta Film. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dominique Devenport è Sissi;

Jannik Schümann è Franz;

David Korbmann è il conte Grünne;

Désirée Nosbusch è l’arciduchessa Sophie;

Tanja Schleiff è la contessa Esterházy;

Giovanni Funiati è il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese;

Murathan Muslu è Ödön Körtek, leader ribelle ungherese;

Boris Aljinovic è Napoleone III;

Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy;

Bernd Hölscher è Otto von Bismarck;

Arian Wegener è Rodolfo d’Austria-Ungheria; figlio di Sissi e Franz;

Pauline Werner è Wallis, criminale che fa coppia con Gustav (Max Hubacher);

Max Hubacher è Gustav, criminale che fa coppia con Wallis;

Deniz Orta è Alma;

Jakob Geßner è Albert, leader del movimento operaio;

Daniel Friedrich è l’Arciduca Francesco Carlo;

William Mang è Barone von Wertheim;

Walter Sachers è Johann.

Location

Dove è stata girata Sissi 3? Tante le location delle riprese che si sono svolte nel 2023: Lettonia, Lituania, Estonia, Austria, Ungheria, oltre che ovviamente in Germania. La Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius hanno ospitato le riprese della residenza degli Asburgo. Tra le altre location anche la residenza di Würzburg.