Sissi 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sissi 3, la terza stagione della serie in onda su Canale 5? Appuntamento in due puntate, l’11 e il 13 giugno 2024, alle ore 21.30. Due prime serate tanto attese dal pubblico. La terza stagione è composta da sei episodi, che Canale 5 ha deciso di trasmettere suddividendoli in due serate, con la messa in onda di tre episodi ciascuna. Tornano i protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, nei panni di Elisabetta d’Austria-Ungheria e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 11 giugno 2024

Seconda puntata: 13 giugno 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Sissi 3? Come detto per ognuna delle due serate su Canale 5 vengono trasmessi tre episodi. Appuntamento su Canale 5 l’11 e 13 giugno 2024. L’inizio è previsto per le 21.30, la fine per mezzanotte e mezza. La durata è quindi di circa 3 ore pubblicità incluse. In questa terza stagione Sissi è sospesa tra la lotta per la sua famiglia, il desiderio di avventura e gli obblighi di corte in tempi di agitazione politica. Per proteggere suo figlio, l’Imperatrice decide di sottrarre il principe ereditario di nove anni all’addestramento militare imposto da Franz contro la sua volontà. Nella fuga con Rudolf, Sissi stringe nuove amicizie, vive avventure su un’isola remota e a Parigi. Mentre le rivolte dei lavoratori a Vienna si intensificano e i rapporti di potere monarchici in Europa cambiano, la coppia imperiale affronta la sua più grande sfida.

Streaming e tv