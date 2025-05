Oylum prende la pistola di Tarik e minaccia Mualla di ucciderla se non le ridarà Can. Oylum non riesce a sparare a Mualla e quest’ultima, incredibilmente, conduce comunque la ragazza dal figlio. Tarik si accorge della pistola rubata e insieme a Guzide, Sezai e la polizia si reca a casa di Mualla, per riportare la figlia e il nipote a casa. Oylum però, sorprendendo tutti, decide di rimanere nella casa di Mualla insieme al figlio. Umit segue Ozan a lavoro e scopre che ha mentito; non lavora in un cantiere, ma come corriere per una società di spedizione.

Umit scopre che Ozan ha mentito alla famiglia in merito al suo lavoro. Qualche mese prima (su consiglio di Zelis che è stanca di vivere a casa di Guzide) aveva fornito delle informazioni riservate a una compagnia rivale e ora si trova su una “lista nera” ed è costretto a lavorare per una società di spedizioni. Tolga discute ancora una volta con Selin e, non riuscendo a contattare Oylum, scopre che è tornata dalla famiglia Dicleli. Guzide si accorge che è sparito il latte artificiale di Can dalla dispensa della cucina e con l’aiuto di Tolga scopre che Zelis ha contattato Ensar poco prima del rapimento. Sconvolta dall’accaduto Guzide accusa la ragazza di aver complottato con Mualla. Zelis indignata prima accusa Zeynep e poi decide di lasciare la casa insieme a Ozan e rifugiarsi da Tarik. Anche Ilknur, consapevole delle colpe della figlia, finge di non sapere nulla e chiede asilo a Mualla, in cambio di fornirle segreti su Guzide. Nel frattempo, Numan riceve un pacco misterioso.

Mualla assume Ilknur per lavorare come cuoca, ma con l’incarico segreto di tenere costantemente sott’occhio Oylum e il bambino. Tolga incontra Suat, che gli mostra il video grazie al quale capisce che Oylum ha sacrificato il loro amore per salvargli la vita, poichè minacciata da Behram; va a casa di Mualla e chiama Oylum a squarciagola. Le dice di aver capito tutto e le chiede di andare via con lui, ma Oylum, temendo che possano fargli del male, lo scongiura di andare via. Tolga ancora non sa di essere il vero padre di Can. Sezai, sapendo che Oylum non è figlia di Guzide, ma che è stata scambiata alla nascita, cerca di ottenere la lista dei bambini nati il suo stesso giorno e nel suo stesso ospedale, affinchè Guzide possa scoprire chi è la vera figlia. Inoltre Sezai decide di acquistare delle proprietà immobiliari il cui affitto verrà corrisposto direttamente a Ipek.