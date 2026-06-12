L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 12 giugno

Questa sera, venerdì 12 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Bekir Yelduran è morto e si apre la lotta alla successione come capo della famiglia Yelduran. Akif, ritenendosi l’erede legittimo, si proclama suo erede, ma Serhat irrompe e gli strappa lo scettro di mano, dal momento che il padre aveva designato lui come suo successore. Questo colpo di scena riapre anche la rivalità tra Melek e Yildiz, in qualità di moglie e consorte del nuovo Capo. Si intensifica il conflitto tra Serhat e il fratello Akif. Hatçik è sopravvissuta all’intervento e si diffondono sospetti e accuse: Akif ha una forte lite con Serhat che sospetta che il fratello abbia ucciso il padre e lo allontana.

Nel frattempo, Melek ritorna dalla sua famiglia dopo essere scomparsa e racconta di essersi persa e di essere riuscita a ritrovare la strada di casa, affronta i genitori che le svelano è nata a Urfa e che la famiglia è scappata a Istanbul per fuggire da una banda di criminali. Serhat decide di rapire Melek e portarla contro la sua volontà alla villa, sostenendo che è sua moglie e deve stare al suo fianco. Melek rifiuta di accettare quella vita e tra i due scoppia una lite. Durante il percorso Serhat le spiega che non può più abbandonare la sua terra e la sua gente, ma Melek vuole tornare a Istanbul. Alla fine Melek viene portata con la forza alla villa, dopo aver cercato di fuggire sviene per la stanchezza e la fame.

Durante il banchetto per il rito religioso di Serhat e Yldiz, alla presenza di tutti i capi della regione, i genitori di Melek si presentano alla villa accompagnati dalla gendarmeria. L’irruzione è annunciata poichè le guardie dei capi sono disseminate ovunque lungo la strada che conduce dalla città alla villa. Sultan invita Melek a vestirsi secondo le usanze locali e a uscire per difendere il marito da possibili accuse di rapimento. Al diniego della ragazza Sultan la minaccia duramente. Le dice che ucciderà i suoi genitori nel sonno.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 12 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.