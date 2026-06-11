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Montmartre: le anticipazioni (trama e cast) sulla puntata di oggi, 11 giugno

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di Antonio Scali
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Montmartre: anticipazioni (trama), cast e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Montmartre, la serie tv ambientata nel 1899. Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l’omicidio del padre: paga un ispettore, compra informazioni, apre piste. La sua indagine coinvolge Arsène, erede di un impero che sfida la famiglia, e Rose, decisa a liberarsi dai suoi sfruttatori. I tre ignorano di condividere lo stesso sangue e un segreto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Céleste deve ideare un numero innovativo per salvare l’Éléphant Rose, minacciato di chiusura dal ministro a seguito dello scandalo. Arsène, in procinto di partire per l’America, viene contattato da Augustine, che gli chiede aiuto per ritrovare Octave. Dal canto suo, Rose corre dei rischi posando per un artista sconosciuto di Montmartre, Charles, nonostante gli avvertimenti di sua sorella.

Nel secondo episodio della serata, Léon accetta che Céleste lo accompagni a Saint-Loup per indagare sull’omicidio di suo padre. Nel frattempo Octave e Arsène, alla ricerca di finanziamenti per il loro motore elettrico, organizzano un incontro di boxe clandestino al cabaret.

Montmartre: il cast

Abbiamo visto la trama di Montmartre, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali: Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron.

Streaming e tv

Dove vedere Montmartre in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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