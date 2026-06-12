Ascolti tv giovedì 11 giugno: Mondiali, Montmartre, Sarabanda Celebrity

Ascolti tv giovedì 11 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 11 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda il Mondiale di calcio. Su Rai 3 Overland. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Montmartre. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 11 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.