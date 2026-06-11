Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 11 giugno 2026

Questa sera, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 11 giugno 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Chi è Giancarlo Devasini (l’uomo più ricco d’Italia ed uno dei più ricchi al mondo)? Come si è arricchito? Inoltre, nel corso della puntata, un approfondimento sulla destra che verrà. Un bivio sempre più vicino: Vannacci e la sua visione di ultradestra saranno dentro o fuori la coalizione del centrodestra? Tra gli ospiti annunciati della puntata: la giornalista Concita De Gregorio; l’ex ministra e professoressa dell’Università degli Studi di Torino Elsa Fornero; il Fondatore del Movimento civico Più Uno Ernesto Maria Ruffini; la Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie Evelina Christillin e il giornalista Sebastiano Barisoni. Non mancherà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.