Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 2 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 2 maggio 2025.

Anticipazioni

Gli ospiti di stasera saranno: Selvaggia Lucarelli, Fausto Bertinotti, Mia Canestrini. Tra le inchieste della puntata: il business delle aste giudiziarie, tra illegalità e drammatiche storie di debiti mai sanati, con l’affare di chi compra che può essere l’ombra della disgrazia di chi vende. E poi, la tempesta perfetta che sta interessando il mercato delle auto, tra il lusso e le truffe sulle macchine ricondizionate. E ancora, un’inchiesta sulla pet economy: “Farwest” approfondisce il ruolo della dog therapy nel supporto ai più bisognosi e accende i riflettori sul costo dei farmaci e delle cure veterinarie che rischiano di diventare insostenibili per molte famiglie. Infine, l’ascesa e la caduta dell’impero di Chiara Ferragni. Alla luce della recente notizia dell’imprenditrice che ha assunto la guida del suo brand, “Farwest” indaga sulla reale situazione della Fenice Srl, la società costretta dopo il “pandoro gate” a fare i conti con negozi chiusi e merce svenduta, perdita di collaborazioni con grandi marchi e un futuro che appare sempre più incerto.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.