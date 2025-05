Diabolik – Chi sei?: tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Diabolik – Chi sei?, film del 2023 diretto dai Manetti Bros. La pellicola è l’adattamento cinematografico del centosettesimo albo dell’omonimo fumetto creato da Angela e Luciana Giussani, e costituisce il terzo ed ultimo capitolo della trilogia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diabolik ed Eva Kant organizzano un piano per rapinare la contessa Wiendemar della sua collezione di monete antichissime, ma mentre lo stanno mettendo in atto nella sede della Banca Centrale, dove Eva si è sostituita a una fidata funzionaria, irrompe una gang che nei mesi precedenti ha terrorizzato Clerville con sanguinose rapine. I criminali svaligiano l’istituto di credito e si impadroniscono loro delle monete, uccidendo la contessa e mandando in fumo il colpo di Diabolik ed Eva Kant. Durante la rapina un membro della banda viene ferito gravemente e catturato: morirà in ospedale senza aver parlato, ma partendo dalla sua identificazione Ginko scopre che era affiliato a Diego Manden, all’apparenza normale avvocato, in realtà capo della spietata banda. Anche Diabolik ed Eva arrivano alle stesse conclusioni, desiderosi non solo di recuperare le monete ma anche di impadronirsi del bottino di tutte le precedenti rapine, conservato nella villa del legale dalla doppia vita.

Diabolik – Chi sei?: il cast

Abbiamo visto la trama di Diabolik – Chi sei?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giacomo Gianniotti: Diabolik

Miriam Leone: Eva Kant

Valerio Mastandrea: ispettore Ginko

Monica Bellucci: Altea di Vallenberg

Pier Giorgio Bellocchio: sergente Palmer

Chiara Martegiani: Elisa Coen

Massimiliano Rossi: Diego Manden

Mario Sgueglia: Emilio

Francesco Turbanti: Loris

Emanuele Linfatti: Martin

Michele Ragno: Vladimiro

Amanda Campana: giovane truccatrice

Andrea Arru: Diabolik a dodici anni

Max Gazzè: Giulio Bruner

Carolina Crescentini: Gabriella Bauer

Paolo Calabresi: King

Lorenzo Zurzolo: Diabolik a vent’anni

Barbara Bouchet: contessa Wiendemar

Sara Drago: Gianna Cliner

Dirk Ploenissen: professor Wolf

Hal Yamanouchi: Chen-Fu

Timothy Martin: Suanda

Paolo Gasparini: Nicolas

Filippo Pagotto: Theo

Danilo De Summa: Luca Coen

Giacomo Giorgio: Zeman

Paolo Mixo: Lisard

Greta Zuccoli: amante di Bruner

Streaming e tv

Dove vededere Diabolik – Chi sei? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 maggio 2205 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.