Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 maggio 2025

Questa sera, venerdì 2 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Pierina Paganelli. Prosegue lo scontro fatto di accuse reciproche, tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi: Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, punta il dito contro l’amante dell’uomo (in carcere con l’accusa di omicidio) e ribadisce che sarebbe stata proprio la Bianchi a incastrare suo marito. Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Lily Resinovich: gli inquirenti stanno indagando su una fibra gialla trovata sul corpo della donna. Apparteneva al marito Sebastiano Visintin? L’uomo, da qualche settimana, è finito nel registro degli indagati ma continua a sostenere la sua totale estraneità ai fatti. Confermati, gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 2 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.