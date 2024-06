Nella serata di ieri, martedì 11 giugno 2024, su Rai1 – dalle 21.44 alle 23.37 – Alfredino – Una Storia Italiana ha conquistato 1.549.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale5 – dalle 21.37 alle 0.27 – il debutto della terza stagione di Sissi ha incollato davanti al video 1.454.000 spettatori pari al 10%. Su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Atletica Leggera ha interessato 3.506.000 spettatori pari al 18.6%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha interessato 1.094.000 spettatori pari all’8.3% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi , con Piero Chiambretti, ha coinvolto 661.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 750.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 – dalle 21.26 alle 0.53 – DiMartedì ha registrato 1.309.000 spettatori con uno share del 9.5% (Più: .000 – %).

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.452.000 spettatori (19.3%) e Techetechetè conquista 2.550.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.743.000 spettatori pari al 14.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.181.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.005.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.621.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 851.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.639.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 445.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.201.000 spettatori pari al 21% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.137.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.526.000 spettatori (15.4%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.230.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 409.000 spettatori (3.4%). SWAT raccoglie 480.000 spettatori (3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori con il 3.1% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 525.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.291.000 spettatori (16.1%). A seguire Blob segna 867.000 spettatori pari al 5.3% e Viaggio in Italia raccoglie 721.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Terra Amara interessa 469.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 181.000 spettatori (1.5%).

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

