Techetechetè – A gentile richiesta: anticipazioni e streaming

Questa sera, sabato 3 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Techetechetè – A gentile richiesta, una puntata speciale del programma di intrattenimento che da anni ci fa compagnia subito dopo il Tg1. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Anticipazioni

Protagonista è la grande “Famiglia Rai”, volti noti del teleschermo, ma anche tutte le Maestranze che ogni giorno rendono possibile la messa in onda e…..ovviamente i Telespettatori che giocano a Techetechetè con le loro video richieste. Sono loro a costruire due serate speciali in prima serata su Rai 1, con video – richieste inviate tramite cellulare: canzoni da voler riascoltare, programmi e protagonisti indimenticabili da voler rivedere. Note musicali e immagini che la Rai ha portato nelle nostre case in oltre 70 anni di storia. Tra le video richieste anche quelle di Mara Venier, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Massimo Giletti, Marco Liorni, Nino Frassica. E ancora le video richieste di registi, autori, cameramen, montatori e sarte e quelle dei telespettatori. Un gioco della memoria che pone tutti sullo stesso piano: chi la televisione l’ha fatta e la fa….e chi la televisione la guarda.

Streaming e tv

Dove vedere Techetechetè – A gentile richiesta in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 3 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.