Vendetta – Una storia d’amore è il film in onda questa sera, sabato 3 maggio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle 21.25. Si tratta di una pellicola del 2017 diretta da Johnny Martin, con protagonisti Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Don Johnson, Joshua Mikel e Rocco Nugent. Il film è basato sul romanzo Rape: A Love Story di Joyce Carol Oates pubblicato nel 2003. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Vendetta – Una storia d’amore? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è ambientato a Niagara Falls. Di ritorno dalla festa del 4 luglio, Teena, una giovane madre vedova, e la figlia dodicenne Bethie, vengono aggredite da quattro balordi del posto che, dopo aver stuprato la donna, la lasciano a terra ferita e priva di sensi. Dopo essersi ripresa dallo shock, la ragazzina riesce a raggiungere una vicina strada per chiedere aiuto, finendo per imbattersi nell’agente di polizia ed ex veterano della Guerra del Golfo John Droomor (Nicolas Cage). La madre viene ricoverata in ospedale in stato di coma mentre gli aggressori, grazie alla testimonianza della dodicenne, vengono identificati, arrestati ma poi rilasciati quasi subito su cauzione in attesa del processo.

Tuttavia, quando la discutibile famiglia di due degli aggressori assume il più famoso e temuto avvocato sulla piazza, il dottor Kirkpatrick, che intende far passare i carnefici per vittime di un gioco di seduzione ideato da Teena e poi finito male al solo scopo di fargli scontare la minor pena possibile, John intuisce che per la giovane mamma vincere la causa sarà molto difficile, se non impossibile. L’agente di polizia si vedrà quindi costretto a ricorrere ai suoi vecchi metodi per far ottenere giustizia alla donna e alla giovane Bethie. Riuscirà a incastrare i quattro balordi e salvare l’onore della donna?

Vendetta – Una storia d’amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Vendetta – Una storia d’amore? Si tratta di un avvincente thriller poliziesco con protagonisti Nicolas Cage e Anna Hutchison. Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: John Droomor

Anna Hutchison: Teena Maguire

Talitha Bateman: Bethie Maguire

Deborah Kara Unger: Agnes

Don Johnson: Jay Kirkpatrick

Joshua Mikel: Marvin Fick

Charlene Tilton: Irma Fick

Dikrane Tulaine: Walter Fick

Trailer

DI seguito il trailer del film Vendetta – Una storia d’amore, in onda questa sera su Rete 4.

