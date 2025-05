Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 3 maggio 2025 su Rai 3

Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 3 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e servizi

I social hanno trasformato la società e prodotto una nuova forma di dipendenza da schermo del cellulare: una vera e propria patologia che colpisce gli adolescenti, ne influenza i pensieri, le emozioni e i comportamenti e il cui effetto può anche penetrare, deformare e avvelenare la vita politica e sociale. Una realtà indagata da Duilio Giammaria in “Petrolio” con l’inchiesta “Pandemia digitale”

Un viaggio che dall’Europa giunge sino agli USA, nel cuore delle big tech. Un documento esclusivo, frutto di una grande produzione internazionale che “Petrolio” e Rai sono orgogliosi di presentare. Di chi è la colpa di questa gravissima “pandemia digitale”? Sul banco degli imputati, i creatori dei social: da Zuckerberg a Musk, da Bezos a Pichai, Facebook, Tik Tok, Instagram, Google il potere delle Big Tech si insinua nella politica.

La parola alla difesa: le testimonianze dei genitori delle vittime e esperti, avvocati, ma anche e soprattutto di “gole profonde”, quegli ex dipendenti delle più importanti aziende del settore che svelano il lato oscuro degli algoritmi.

Un’indagine psicologica, profonda ed emotiva, sugli effetti nel cervello della nuova pandemia digitale grazie anche ai risultati delle più recenti ricerche scientifiche di neuroscienziati e psichiatri da tutto il mondo; le terapie per i giovani pazienti, ricoverati nel tentativo di salvarli dalle conseguenze estreme di tentativi o casi di suicidio, sexting e violenza sessuale.

Con il contributo in studio di Massimo Ammaniti, psicoanalista e neuropsichiatra infantile e di altri esperti, Duilio Giammaria analizza cause e effetti dell’espansione delle dipendenze, dal gioco patologico alla pornografia. Come gli adulti possono intervenire per prevenire e contrastare questi fenomeni? Quanto le decisioni della politica possono giocare un ruolo determinante? A rispondere, la senatrice del M5S Barbara Floridia. Petrolio vi aspetta questa sera, 3 maggio 2025, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.