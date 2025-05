Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata, 3 maggio

Stasera, sabato 3 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 2025. Sedici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, ospiti musicali: Michele Bravi e Francesco Cicchella che ha imitato tanti personaggi famosi. La scorsa settimana ci siamo lasciati con una eliminazione sospesa. A causa della defezione di Malgioglio, non era stato eliminato nessun concorrente. Al ballottaggio erano finiti: Nicolò, Chiara e TrigNO. Ad inizio puntata è stato “raccolto” il voto di Malgioglio. A dover lasciare la scuola di Amici ad un passo dalla Semifinale è stata quindi Chiara. Si è poi passati alla “nuova” puntata.

Nella prima manche: TrigNO vs Jacopo Sol in duetto con Antonia che cantano Shallow. Vincono Jacopo e Antonia; Daniele vs Francesco. Vince Francesco che bella Les burjoise; Nicolò vs Jacopo Sol. Vince Nicolò. Al ballottaggio vanno gli allievi del team Zerbi-Cele. Tra Antonia, Daniele e Jacopo Sol va solo Jacopo a rischio eliminazione.

Nella seconda manche vedremo: guanto di sfida tra Alessia e Francesco su latino su un cha cha cha. Viene rifiutato. I giudici non lo ritengono equo. Guanto di sfida dimostrato da Mattia: rifiutato anche questo. I giudici stavolta lo giudicano equo e Alessia prende il punto a tavolino. Francesco ci rimane molto male perché lui lo avrebbe voluto fare, ma Emanuel Lo non ha voluto. Duetto TrigNO con Nicolò che cantano Il più grande spettacolo vs Alessia che balla con Mattia. Vincono gli Zerbi-Cele. Eliminato provvisorio: Francesco dopo aver perso contro TrigNO.

Nella terza manche per il boccino schierano: TrigNO vs Daniele. Vince TrigNO cantando il suo singolo dal titolo Maledetta Milano. Nicolò vs Antonia. Vince Antonia. Malgioglio dice a Nicolò che non aveva pathos e non gli è piaciuto. Duetto TrigNO e Nicolò vs Alessia. Vincono TrigNO e Nicolò. TrigNO vs Alessia. Vince TrigNO cantando Sono un italiano. Vincono i Petti-Lo. Al ballottaggio vanno: Alessia e Antonia e alla fine Alessia è l’eliminata provvisoria.

Ma chi è stato eliminato tra Francesco, Alessia e Jacopo Sol? Francesco si salva per primo. Alessia e Jacopo Sol si sfidano nuovamente per scongiurare l’eliminazione. Sarà uno dei ragazzi della squadra degli Zerbi-Cele a dover abbandonare il talent di Canale 5.

News, gossip e liti

Daniele ha ballato quattro volte in tutta la serata. Una sulle note di Some Nights, una sulle note di Conversation in the dark, una su Makeba e l’ultima su Ma stasera insieme a Georgie.

Antonia, Jacopo e TrigNO cantano i nuovi inediti che usciranno nella mezzanotte tra il 4 e il 5 maggio insieme a quello di Nicolò che però non lo ha cantato. Antonia presenta al pubblico Relax, TrigNO invece D’amore non si muore . Jacopo canta Estremo .

. Jacopo canta . Dopo il duetto tra Antonia e Jacopo Sol, Anna Pettinelli dice loro che sono “spompatelli” e Zerbi dice che il giudizio dato dalla collega fa rima con Pettinelli. Una volta preso il punto Zerbi dice alla rivale che “Spompatelli è bello“.

Malgioglio ha confuso ancora i nomi e ha chiamato Antonia, Francesca.

Mentre Michele Bravi canta, Elena D’Amario si commuove .

. Premio Enel di 10 mila euro: vince Chiara. Per dirglielo Maria la fa rientrare in studio.

Anna Pettinelli alla fine dice che è stata la puntata di TrigNO perché nonostante sia uscita Chiara lui ha saputo reagire nel migliore dei modi ed è stato bravissimo tutta la serata.

Amici 2025, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2025? Come detto si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale:

Antonia (canto)

Chiamamifaro (canto)

Jacopo Sol (canto)

Nicolò (canto)

Senza Cri (canto)

Alessia (danza)

Asia (danza)

Chiara (danza)

Dandy (danza)

Daniele (danza)

Francesca (danza)

Raffaella (danza)

Francesco (danza)

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2025, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei concorrenti e i rispettivi team. Confermate le squadre formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La terza squadra, invece, vede accanto ad Anna Pettinelli la new entry Deborah Lettieri.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele, Chiara.

Squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Trigno, Nicolò, Raffaella, Francesca, Dandy.

Squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Anche quest’anno i professori potranno lanciare guanti di sfida che vedranno in gara un proprio allievo e un concorrente di una squadra avversaria.