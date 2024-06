Sissi 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Canale 5

Questa sera, 11 giugno 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Sissi 3, la terza stagione della serie in onda in prima visione. Ma qual è la trama e il cast? Tornano i protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, nei panni di Elisabetta d’Austria-Ungheria e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. La seconda e ultima puntata va in onda il 13 giugno. Per ogni puntata vanno in onda tre episodi. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Nel primo episodio la proclamazione della Repubblica e la caduta di Napoleone III scatenano disordini anche a Vienna. Di conseguenza, Franz decide di iniziare prima l’addestramento militare di suo figlio Rudolf. Allo stesso tempo, ordina a Grünne di mescolarsi in incognito tra i lavoratori in protesta per scoprire chi è il loro leader. Sissi non può proteggere il suo sensibile figlio dall’esercito e decide di prendere la situazione in mano.

Nel secondo episodio Sissi fa le valigie e lascia a Franz un ultimatum. Tornerà alla corte solo se Franz le concederà di occuparsi dell’educazione di Rudolf. Nonostante la guardia di Franz sia alle calcagna di Sissi e Rudolf, madre e figlio riescono a fuggire. In questa fuga, vengono aiutati dalla fotografa Alma, che porta madre e figlio nel sud della Francia. Tuttavia, il loro arrivo su una piccola e idilliaca isola non passa inosservata.

Nel terzo episodio madre e figlio ritrovano la loro gioia di vivere sull’isola. Nel frattempo, Sissi sviluppa una relazione di fiducia con Alma. Franz combatte contro un’alleanza tra l’Impero Tedesco e la Russia, che può evitare solo con l’aiuto di sua madre. Tuttavia, viene informato da una spia sulla posizione di Sissi e Rudolf.

Sissi 3: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonista è ancora l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann. Tante conferme ma anche diverse new entry nel cast di questa terza stagione. La regia è di Sven Bohse. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dominique Devenport è Sissi;

Jannik Schümann è Franz;

David Korbmann è il conte Grünne;

Désirée Nosbusch è l’arciduchessa Sophie;

Tanja Schleiff è la contessa Esterházy;

Giovanni Funiati è il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese;

Murathan Muslu è Ödön Körtek, leader ribelle ungherese;

Boris Aljinovic è Napoleone III;

Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy;

Bernd Hölscher è Otto von Bismarck;

Arian Wegener è Rodolfo d’Austria-Ungheria; figlio di Sissi e Franz;

Pauline Werner è Wallis, criminale che fa coppia con Gustav (Max Hubacher);

Max Hubacher è Gustav, criminale che fa coppia con Wallis;

Deniz Orta è Alma;

Jakob Geßner è Albert, leader del movimento operaio;

Daniel Friedrich è l’Arciduca Francesco Carlo;

William Mang è Barone von Wertheim;

Walter Sachers è Johann.

Streaming e tv

Dove vedere Sissi 3 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 l’11 e 13 giugno 2024 in prima serata alle ore 21.25 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.