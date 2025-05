Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 10 maggio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 10 maggio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 10 maggio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Per la prima volta a Verissimo insieme, il grande talento, i sacrifici e la determinazione delle campionesse Alice e Asia D’Amato, sorelle gemelle unite dalla passione per la ginnastica artistica. Silvia Toffanin accoglierà per una toccante intervista anche la sciatrice Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la giovane promessa dello sci azzurro, scomparsa a causa di una drammatica caduta in allenamento, a soli 19 anni, lo scorso 28 ottobre.

E ancora, saranno ospiti: Carmen Di Pietro con la figlia Carmelina e Angela Luce, protagonista del teatro e del cinema italiano. Infine, spazio alle emozioni e alle aspirazioni degli ultimi ragazzi usciti dal serale di Amici: la ballerina Chiara e il cantante Jacopo Sol.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 10 maggio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.