Mixed by Erry: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 9 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mixed by Erry, film del 2023 diretto da Sydney Sibilia. La pellicola narra le vicende di Enrico Frattasio, detto Erry, che negli anni ottanta creò un’impresa, ed un impero, grazie alle musicassette contraffatte vendute in tutta Italia e successivamente anche a livello internazionale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia si svolge tra la fine degli anni ’70 e l’inizio dei ’90. Enrico, Peppe e Angelo Frattasio sono tre fratelli di Forcella, un quartiere di Napoli, che vivono in condizioni molto modeste: il padre Pasquale contrabbanda del tè spacciandolo per whisky. Enrico ha la passione per il mondo della musica e vorrebbe fare il DJ, ma la sua scarsa avvenenza e il carattere timido gli impediscono anche solo di provarci; il ragazzo si consola mixando compilation su audiocassetta per amici e clienti, utilizzando i registratori del negozio di elettrodomestici in cui lavora.

Quando il negozio chiude, Enrico decide di far diventare le sue compilation un vero e proprio lavoro: dapprima apre un negozietto in cui crea musicassette personalizzate per gli abitanti del quartiere; in seguito, insieme a Peppe, decide di chiedere un prestito a un boss locale per acquistare degli audioregistratori ad alta tecnologia che gli consentono di copiare moltissime cassette in poco tempo. Grazie agli agganci di Angelo, finito in prigione per una rissa, i due fratelli decidono di estendere il giro d’affari: in un primo momento devono vedersela con dei malavitosi marocchini che vorrebbero impedire la loro attività, ma ben presto, anche grazie alle conoscenze di Angelo nel sottobosco criminale, saranno loro ad avere la meglio. In breve tempo, i Frattasio installeranno numerosi laboratori in cui mixeranno migliaia di audiocassette, che poi venderanno in tutta Italia sfruttando il mercato nero.

Mixed by Erry: il cast

Abbiamo visto la trama di Mixed by Erry, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luigi D’Oriano: Enrico “Erry” Frattasio

Giuseppe Arena: Peppe Frattasio

Emanuele Palumbo: Angelo Frattasio

Francesco Di Leva: capitano Fortunato Ricciardi

Cristiana Dell’Anna: Marisa Frattasio

Adriano Pantaleo: Pasquale Frattasio

Chiara Celotto: Francesca

Greta Esposito: Teresa

Fabrizio Gifuni: Arturo Maria Barambani

Renato De Rienzo: Generale Maurizio Ambrosetti

Streaming e tv

Dove vedere Mixed by Erry in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.