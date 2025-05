Sognando Ballando con le stelle: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sognando Ballando con le stelle? Il nuovo show condotto da Milly Carlucci va in onda in prima serata su Rai 1 dal 9 maggio 2025 alle ore 21.30 per quattro puntate. Uno show per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Sarà anche l’occasione per rivedere in pista alcuni dei concorrenti e maestri più amati di queste edizioni. Ci sarà inoltre un’avvincente gara per scoprire chi sarà il nuovo maestro che entrerà nel cast della prossima stagione.

In tutto sono previste quattro puntate, ogni venerdì, in prima serata su Rai 1 a partire dal 9 maggio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 9 maggio 2025

Seconda puntata: 16 maggio 2025

Terza puntata: 23 maggio 2025

Quarta puntata: 30 maggio 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Sognando Ballando con le stelle? Appuntamento in prima serata dal 9 maggio fino al 30 maggio per quattro puntate. L’inizio è previsto alle ore 21.30, la fine a mezzanotte. La durata è quindi in tutto di due ore e mezza.

Streaming e tv

Dove vedere Sognando Ballando con le stelle in diretta tv e in streaming? Appuntamento dal maggio 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.