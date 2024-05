Prey: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, giovedì 16 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Prey, film del 2022 diretto da Dan Trachtenberg. La pellicola è il quinto capitolo della serie cinematografica Predator, nonché prequel dei precedenti quattro film. La storia ruota attorno a Naru, una giovane guerriera indigena, che protegge la sua tribù dei Comanche da un predatore alieno altamente evoluto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1719, Grandi Pianure: Naru, una ragazza Comanche addestrata come guaritrice, sogna di diventare una grande cacciatrice e guerriera come suo fratello maggiore Taabe. Mentre insegue i cervi con il suo cane, Sarii, assiste a un’anomalia nel cielo che paragona all’Uccello del Tuono (in realtà una navicella spaziale dei Predator); lei lo prende come un segno per mettersi alla prova. Taabe, accetta di farla unire alla squadra di ricerca di un leone che ha attaccato uno dei cacciatori della tribù, ma solo perché può fornire cure mediche al cacciatore che ha subìto l’attacco, sempre se sia ancora vivo. Grazie anche alle capacità di Naru di seguire le tracce, trovano il cacciatore ferito, Naru per salvarlo gli abbassa la temperatura corporea con un fiore, la squadra torna al villaggio con il ferito; mentre Taabe rimane indietro per trovare, cacciare e uccidere il leone.

Naru trova delle insolite impronte e un serpente a sonagli scuoiato meticolosamente, Naru torna indietro con Paake e trova Taabe. Insieme preparano una trappola per il leone, che però uccide Paake. Naru riesce a ferire il leone ma cade e colpisce la testa dopo che si era distratta da dei bagliori provenienti da lontano. Taabe dopo averla portata al villaggio, continua la sua caccia al leone, ormai indebolito, guadagnandosi così il titolo di Capo Guerriero. Convinta di una minaccia maggiore, Naru parte con Sarii; incontrano un branco di bisonti scuoiati e in seguito vengono attaccati da un enorme orso grizzly. L’orso viene ucciso dal Predator, dando a Naru il tempo di scappare prima di imbattersi in un gruppo di Comanche inviati a cercarla; la creatura tende un’imboscata e li uccide in combattimento. Quando Naru cade in una trappola tagliola, il Predator se ne va, poiché non è più una minaccia.

Prey: il cast

Abbiamo visto la trama di Prey, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Amber Midthunder: Naru

Dakota Beavers: Taabe

Dane DiLiegro: Feral Predator

Michelle Thrush: Aruka

Stormee Kipp: Wasape

Bennett Taylor: Raphael Adolini

Julian Black Antelope: Capo Kehetu

Corvin Mack: Paaka

Harlan Kytwayhat: Itsee

Tymon Carter: Huupi

Skye Pelletier: Tabu

Samuel Marty: Puhi

Streaming e tv

Dove vedere Prey in diretta tv e live streamig? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.