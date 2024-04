Fedez e la rivelazione sul sesso con Chiara Ferragni a Belve: il rapper qualche anno fa diceva un’altra cosa

Fedez e la rivelazione sul sesso con Chiara Ferragni a Belve

Continua a far discutere l’intervista che Fedez ha rilasciato a Belve durante la quale ha parlato ovviamente anche della moglie Chiara Ferragni rivelando, tra le oltre, cose di essersi innamorato dell’influencer grazie al sesso.

“Cosa mi ha legato molto a mia moglie? Onesto? Il sesso. La connessione che avevo… ho… raramente l’ho sperimentata” ha dichiarato il rapper in trasmissione.

Un’affermazione che ha fatto discutere il web e che non sarebbe neanche troppo sincera. Selvaggia Lucarelli, infatti, ha condiviso un video di un’intervista a Fedez del 2019 in cui l’artista, alla stessa domanda, aveva risposto in modo diverso.

“Sempre più uguale a Matteo Salvini. Una versione per ogni stagione della campagna elettorale” ha commentato la giornalista in una stories postata sul suo profilo Instagram.

L’intervista, come detto, risale al 2019. In quell’occasione Fedez era ospite del programma La Confessione di Peter Gomez. Alla domanda: “Cos’è che la fatta innamorare di Chiara Ferragni?, il rapper rispose: “Non c’è una cosa, dire una cosa è riduttivo, è più da Moccia che da me. È stata la prima persona con cui mi sono potuto confrontare apertamente, a cui ho raccontato cose che non ho mai raccontato a nessuno, la prima persona con cui mi sono potuto aprire. Prima di essere marito e moglie siamo come due migliori amici”.