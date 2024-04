Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il gossip su Fedez impazza. Secondo Pomeriggio 5, programma pomeridiano di Canale 5, il rapper potrebbe aver iniziato a frequentare la cantante e attrice argentina, Tini Stoessel. L’indiscrezione arriva dopo che nei giorni scorsi a Fedez è stato attribuito un flirt con la conduttrice e modella Paola Di Benedetto. Voce prontamente smentita dalla diretta interessata.

Ma chi è Martina Stoessel? Classe 1997, è una cantante e attrice argentina che ha trovato la popolarità più di una decina di anni fa grazie al ruolo da protagonista di Violetta, la telenovela argentina diventata un piccolo fenomeno culturale anche in Italia grazie a Disney Channel che l’ha trasmessa in tutto il mondo. Da quel momento la carriera di Stoessel non si è più fermata tra altri ruoli in tv, cinque album in studio, due esperienze da doppiatrice e il ruolo di giudice della versione argentina di The Voice nel 2018. In passato legata al calciatore Rodrigo De Paul, secondo il programma di Canale 5 la 27enne di Buenos Aires sarebbe il nuovo interesse amoroso di Fedez, anche se l’unico gli indizi in merito latitano…