Selvaggia Lucarelli commenta l’intervista di Fedez a Belve: “Tutto molto volgare e triste”

Selvaggia Lucarelli commenta l’intervista di Fedez a Belve

L’intervista a Fedez nella trasmissione di Rai 2, Belve, ha fatto discutere il web, che ha invocato a gran voce il commento di Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, infatti, è stata la prima a raccontare ciò che non tornava nella vicenda del pandoro Balocco, oltre ad aver criticato i Ferragnez in più di un’occasione.

Motivo per cui numerosi utenti durante e dopo l’intervista che Fedez ha rilasciato a Francesca Fagnani hanno interpellato la giornalista.

Selvaggia Lucarelli, così, ha scritto in una stories postata sul suo profilo Instagram: “Ragazzi, sono in viaggio, non vedrò l’intervista, mi sono bastate le clip. Sc***re, il s***o, ‘non sapevo’, ‘io con la mia fondazione invece sono bravo’. È colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste”.

La giornalista ha poi aggiunto: “Tornando ai fatti, nel mio libro troverete una ricostruzione molto diversa di tutto. Ripeto, molto diversa”. Selvaggia Lucarelli, infatti, ha annunciato di aver scritto un libro su Fedez e Chiara Ferragni e sul caso pandoro dal titolo Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez.