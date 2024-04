Carlo Conti verso Sanremo 2025, “affiancato da Pieraccioni e Panariello”: l’indiscrezione

Sembra sempre più forte il nome di Carlo Conti come conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, dopo l’addio di Amadeus alla Rai. La nuova conferma arriva da TvBlog, che delinea un Sanremo a tinte fortemente toscane. Sul palco dell’Ariston, secondo questa indiscrezione, salirebbero infatti anche Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, i due “fratelli” di Conti.

Conti ha già ricoperto il ruolo di presentatore e direttore artistico nelle edizioni 2015, 2016 e 2017. Il conduttore de I Migliori anni, in un’intervista al Corriere, non ha sciolto ancora la riserva: “Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto”, ha detto sibillino in merito alle voci di un suo ritorno in Riviera.

“Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno”, ha aggiunto il conduttore. Sul record di ascolti registrato da Amadeus nell’ultima edizione, Conti ha messo le mani avanti: “Non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte!”. “Il Festival è tornato ai vecchi fasti. Qualcuno dice che sono stati i miei a farlo ripartire. Io questi meriti non me li prendo: l’unico è aver avuto la fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo”, ha concluso.