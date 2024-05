100 minuti: le anticipazioni sull’inchiesta di oggi, 20 maggio 2024

Stasera, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda 100 minuti, programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Due giornalisti e un film di inchiesta al centro di ogni puntata per svelare i lati oscuri del Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“La squadra” è il titolo della settima puntata di ‘100 minuti’, il nuovo programma di inchieste di La7 scritto e condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Una puntata per ringraziare il pubblico che ha seguito e sostenuto questa nuova avventura televisiva e per presentare tutta la squadra delle inviate e degli inviati che l’hanno resa possibile. Una puntata per aggiornare su cosa è successo dopo avere trasmesso le inchieste. Che sviluppi ci sono stati. Quali conseguenze.

Nel corso di questa prima serie di ‘100 minuti’ sono stati toccati tanti temi differenti, lambiti interessi trasversali, questioni politiche, sociali, finanziarie. Però c’è, di fondo, la vecchia regola di Giovanni Falcone: a seguire il denaro difficilmente si sbaglia. E, infatti, in ogni argomento affrontato, l’aspetto economico – declinato, ad esempio, in evasione e riciclaggio – emerge sempre.

Una puntata per spiegare come 100 minuti possono essere tanti o pochissimi. Dipende da come vengono utilizzati. Grazie al lavoro di tutta la squadra, si è cercato di usarli per raccontare un pezzo di questo Paese, il nostro, sempre in bilico tra lo scandalo e il virtuoso. Un confine sottilissimo tra chi continua a credere nella giustizia, nella solidarietà e nella difesa di tutte le libertà – a partire da quella per l’informazione – e tra chi vorrebbe un Paese sempre più cieco e sordo.

In studio con Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, gli autori e le autrici delle inchieste: Silvia Boccardi, Giovanna Boursier, Salvatore Gulisano, Andrea Palladino e Chiara Proietti d’Ambra.

Streaming e tv

Dove vedere 100 minuti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.