Da vicino nessuno è normale: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Da vicino nessuno è normale, il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai 2? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima il 20 maggio 2024; la terza e ultima lunedì 3 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 20 maggio 2024

Seconda puntata: lunedì 27 maggio 2024

Terza puntata: lunedì 3 giugno 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Da vicino nessuno è normale su Rai 2? Ogni serata va in onda dalle ore 21,20 alle ore 23,50. La durata complessiva di ogni puntata, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Lo show aspira a creare un’esperienza coinvolgente, cercando di trasformare la serata del pubblico in un ricordo indelebile. Filo conduttore e obiettivo del programma è creare un’esperienza collettiva di gioia contagiosa tra il pubblico in studio e a casa.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Da vicino nessuno è normale, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.