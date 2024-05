Da vicino nessuno è normale: anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming

Da lunedì 20 maggio 2024 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan. Un inedito people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Tanti i meccanismi e i mezzi che Alessandro userà durante ciascuna serata per rispondere alle fatidiche domande della vita: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandi ospiti in performance spettacolari e interazioni sorprendenti. Ad accompagnare Cattelan, durante il programma, la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

In questo mix di risate e riflessioni sulla condizione umana, lo show aspira a creare un’esperienza coinvolgente, cercando di trasformare la serata del pubblico in un ricordo indelebile. Filo conduttore e obiettivo del programma è creare un’esperienza collettiva di gioia contagiosa tra il pubblico in studio e a casa.

Ospiti

Abbiamo visto anticipazioni e cast di Da vicino nessuno è normale, ma quali sono gli ospiti che vedremo su Rai 2? In occasione della prima puntata saranno presenti: Fedez (in realtà assente per “motivi di salute”), The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Nelle altre due puntate poi tanti altri grandi ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Da vicino nessuno è normale: quante puntate

Quante puntate sono previste per Da vicino nessuno è normale su Rai 2? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima il 20 maggio 2024; la terza e ultima lunedì 3 giugno 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 20 maggio 2024

Seconda puntata: lunedì 27 maggio 2024

Terza puntata: lunedì 3 giugno 2024

Streaming e tv

Dove vedere Da vicino nessuno è normale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.