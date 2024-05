Gialappa Show 2024: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 20 maggio

Questa sera, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata di Gialappa Show 2024, lo show comico con la Gialappa Band e il Mago Forest. In ogni puntata ci sarà una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, cast, comici, ospiti, conduttrice

Appuntamento conclusivo per la terza edizione del programma di Tv8 capace di far rivivere il culto dell’indimenticato “Mai dire gol”. Con le voci della Gialappa’s Band – Giorgio Gherarducci e Marco Santin – abbiamo rivisto l’insostituibile conduttore Mago Forest, anche in questi nuovi episodi affiancato, da settimana in settimana, da conduttrici speciali. Dopo Alessia Marcuzzi, Ilenia Pastorelli, Francesca Michielin, Filippa Lagerback, Ema Stokholma eI Ilaria D’Amico oggi, 20 maggio, troviamo Elisabetta Canalis, una delle veline più amate della storia di “Striscia la notizia”.

L’ospite musicale è il cantautore Diodato, che esegue una coinvolgente versione di “Aquarius/Let the Sunshine in” con I Neri per Caso e Juliette Ant alla batteria. Tra gli ospiti d’eccezione, ci ritroviamo Fabio De Luigi (in passato già tra i protagonisti di “Mai dire”), che insieme a Marcello Cesena e Simona Garbarino partecipa a un’esilarante puntata di “Sensualità a corte”; e rivediamo Ciccio Graziani, che appare nel nuovo episodio di “4 Motel” con Ubaldo Pantani.

La “Briffatrice” Brenda Lodigiani intervista due importanti attrici del nostro cinema, Valeria Golino e Jasmine Trinca, in un fuori onda. Dario Vergassola e Scintilla sono i concorrenti – alquanto sfortunati – di “Tentescion Ailand Winter Ediscion”, accompagnati da Gigi & Ross, Valentina Barbieri, Lesh e Brenda Lodigiani.

Ma le risate non finiscono qui: Maccio Capatonda propone un altro dei suoi irresistibili trailer; Max Giusti interpret il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis; Stefano Rapone è “Padre Norton”; Gigi & Ross, sono i “Gemelli Sianesi”; la Ilary Blasy di Valentina Barbieri appare in una nuova puntata di “Quasi Unica. Come sempre ci sono i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che offrono una satirica rivisitazione dei programmi tv, delle competizioni sportive e delle ultime tendenze del web.

