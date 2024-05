Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 20 maggio 2024, (in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai) alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la miniserie evento con Stefano Accorsi dedicata al padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, premio Nobel per la fisica nel 1909. Alla regia Lucio Pellegrini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La narrazione prende il via da un’intervista rilasciata da Marconi alla giornalista italoamericana Isabella Gordon, personaggio di finzione interpretato da Ludovica Martino. All’insaputa di Marconi, Isabella Gordon collabora con il regime riportando informazioni sul lavoro di Marconi al suo amante e funzionario dell’Ovra Achille Martinucci, braccio operativo del ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Attraverso il filo conduttore dell’intervista, nella miniserie si ripercorre anche l’epica umana e scientifica dell’inventore, a cominciare dai primi esperimenti di Marconi appena diciottenne.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: il cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Guglielmo Marconi: Stefano Accorsi

la moglie Maria Cristina: Cecilia Bertozzi

la figlia Elettra: Carolina Michelangeli

Benito Mussolini: Fortunato Cerlino

Isabella Gordon: Ludovica Martino

Achille Martinucci: Alessio Vassallo

Giuseppe Bottai: Flavio Furno

Guglielomo Marconi giovane: Nicolas Maupas

Streaming e tv

Dove vedere Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere le varie puntate della fiction tramite la connessione internet.