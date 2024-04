Tra due mondi: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 30 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Tra due mondi (Ouistreham), film del 2021 diretto da Emmanuel Carrère. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Liberamente tratto dal libro-inchiesta di Florence Aubenas Le Quai de Ouistreham, è interpretato da Juliette Binoche e un cast corale di attori non professionisti e si tratta del ritorno al cinema di Carrère a 16 anni da L’amore sospetto (2005). Marianne Winckler è una nota scrittrice che decide di iniziare a lavorare a un romanzo, che tratti il lavoro precario nella società francese. Per documentarsi sull’argomento, la donna decide di vivere lei stessa questa realtà e inizia a lavorare come “infiltrata” per alcuni mesi, come addetta alle pulizie sui traghetti che solcano la Manica.

Tra due mondi: il cast

Abbiamo visto la trama di Tra i due mondi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Juliette Binoche: Marianne Winckler

Hélène Lambert: Christèle Thomassin

Léa Carne: Marilou

Émily Madeleine: Justine Leroy

Patricia Prieur: Michèle

Évelyne Porée: Nadège Porteur

Didier Pupin: Cédric

Aude Ruyter: Lucie

Alicia Alonso: Alicia

Louise Pociecka: Louise

Steve Papagiannis: Steve

Jérémy Lechevallier: Eric

Émily Madeleine: Justin Leroy

Nathalie Lecornu: Nathalie

Florence Hélouin: Martine

Jean-Paul Hirsch: Libraio

Charline Bourgeois-Tacquet: Charline

Louis-Do de Lencquesaing: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Tra i due mondi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 30 aprile 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattoforma gratuita RaiPlay.it.