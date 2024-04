Belve 2024: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, 30 aprile

Questa sera, martedì 30 aprile 2024, alle ore 21,20 va in onda la quinta puntata di Belve 2024, la trasmissione cult di Francesca Fagnani in cui la giornalista intervista personaggi del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo. In tutto, come nelle scorse edizioni, dovrebbero andare in onda cinque puntate. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni di questa sera? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’ultima puntata vedrà come protagonisti tre personaggi che, per motivi diversi, si sono fatti conoscere dal pubblico. La prima, Francesca Pascale, ex parlamentare, ex compagna di Silvio Berlusconi e attuale moglie di Paola Turci, risponderà alle domande della giornalista che andrà a scavare nel suo passato, ma non solo. A seguire ad accomodarsi sullo sgabello più scomodo della tv ci sarà Mara Maionchi, l’iconica talent scout musicale, conosciuta per la sua schiettezza, avrà modo di parlare di sé. Terzo ospite della puntata sarà, infine, Piero Chiambretti. Il conduttore è in procinto di rientrare in Rai, con un programma che partirà da maggio, su Rai 3, il cui nome è Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Come è avvenuto per le precedenti puntate, non mancherà un intermezzo dedicato all’intrattenimento, che si concluderà con l’intervento comico delle Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Chiuderà il terzo appuntamento l’immancabile “fuori onda” di Francesca Fagnani.

Belve 2024: quante puntate

Quante puntate sono previste per Belve 2024 su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 2 aprile 2024; la quinta e ultima martedì 30 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 2 aprile 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 9 aprile 2024 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 16 aprile 2024 TRASMESSA

Quarta puntata: martedì 23 aprile 2024 TRASMESSA

Quinta puntata: martedì 30 aprile 2024 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.