Stefano De Martino al posto di Amadeus su Rai 1: “Contratto di 3 anni per Affari Tuoi e Soliti ignoti”

Stefano De Martino sarebbe sempre più vicino al trasferimento su Rai 1. Il conduttore campano, oggi al timone di Stasera tutto è possibile su Rai 2, potrebbe diventare il successore di Amadeus nell’access prime time di Rai Uno. Secondo TvBlog, ci sarebbe una “trattativa in corso per la definizione del contratto di esclusiva con la tv pubblica”.

Al centro della “rivoluzione” di Rai 1 dopo l’addio di Amadeus ci sarebbe dunque Stefano De Martino. Se ne parlava già da un po’ dell’ipotesi di vedere il conduttore campano nell’access prime time di Rai 1, ma ora – secondo TvBlog – “la possibilità si è trasformata in certezza”. Il contratto avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access prime time di Rai 1 con Affari Tuoi e Soliti ignoti.

Per il presentatore non ci sarebbe solo l’access prime time. Inoltre per lui si starebbe pensando anche ad una prima serata su Rai 1. La nuova stagione di Stasera tutto è possibile è partita con il botto segnando un record di ascolti e stando a quanto si legge l’ipotesi di trasferirlo, “riveduto e corretto”, su Rai 1 sarebbe concreta. Ma non solo STEP, per l’ex ballerino ci sarebbero in cantiere altri “format e eventi musicali”. La trattativa dovrebbe chiudersi entro la prossima settimana.